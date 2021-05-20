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Кличко: Удар готовится к следующим выборам в Раду

Четверг, 20 мая 2021, 11:41
Кличко: Удар готовится к следующим выборам в Раду
Фото УП

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что его партия "Удар" уже готовится к следующим парламентским выборам.

Источник: Кличко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы готовимся к следующим парламентским выборам. Партия "УДАР". Мы сейчас работаем над тем, чтобы возродить наши ячейки во всех областях, чтобы принять участие в срочных или досрочных выборах в Верховную Раду.

У нас парламентско-президентское государство, поэтому нам обязательно нужны представители в Верховной Раде, которые будут представлять нашу политическую силу. Это еще один инструмент для проведения реформ в Киеве. Без этого инструмента достаточно сложно".

Детали: Кличко также подтвердил, что американский политтехнолог Джордж Бирнбаум консультирует его.

В то же время на вопрос, готовит ли Бирнбаум для Кличко переход от парламентских выборов до президентских, мэр Киева заявил, что "сейчас мы начинаем спекулировать".

Кличко также добавил, что, во-первых, Зеленский нигде не говорил, что будет снова идти на выборы, а во-вторых, сам он разговоров о президентских выборах ни с кем не вел, и избирательного штаба, который бы готовил его к президентским выборам, нет.

Мэр Киева рассказал, что некоторые люди из его команды приходят и говорят: "Виталий, давай, иди", на что он им отвечает: "Ребята, извините, но что я вам сделал?"

По его словам, быть президентом – это "такая напряженность, такая ответственность и за внутреннюю политику, и за внешнюю, что врагу не пожелаешь".

Кличко убежден, что управлять государством – это "не привилегии, а испытание".

На вопрос, когда же он все-таки пойдет на президентские выборы, Кличко сказал, что делает "из Киева... европейский город", и когда ему это удастся сделать, то можно будет говорить на эту тему.

Предыстория:

  • Парламентские выборы 2019 года для УДАРа успехом не увенчались. Партия выдвинула только 14 кандидатов в округах, которые конкурировали с представителями "Европейской солидарности".

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкоКиеввиборыВерховная Рада
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