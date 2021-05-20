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НАЗК закликає Зеленського ветувати закон про зміни в декларуванні

Четвер, 20 травня 2021, 11:56

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков закликав президента Володимира Зеленського ветувати закон щодо декларування, прийнятий нардепами 29 квітня. 

Джерело: НАЗК з посиланням на очільника Олександра Новікова

Деталі: Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування".Лист із проханням ветувати закон Новіков направив до Кабміну, як це передбачено регламентом. 

Він стверджує, що прийняття закону в такому вигляді призведе до небажаних наслідків, зокрема дасть змогу корупціонерам легалізувати незаконно набуті активи. 

За словами Новікова, підписання закону дозволить посадовцям: 

  • одночасно обіймати державні посади й керувати приватними установами або ж займатися підприємництвом;
  • легалізувати незаконні активи, приховуючи інформацію про операції з обміну валюти. Так, закон передбачає, що посадовці не повинні вказувати інформацію про операції з обміну валюти в декларації. У випадку, якщо НАЗК або правоохоронці будуть підозрювати посадовця в отриманні неправомірної вигоди, він зможе сказати, що ці кошти отримані завдяки обміну валюти за вигідним курсом;
  • після призначення на державні посади зловживати щодо виконання обов’язку передачі в управління корпоративних прав.

Нагадаємо: Ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт № 4651 щодо посилення відповідальності за брехню в деклараціях отримав схвальну оцінку Венеціанської комісії.

Українська правда
Теми: деклараціїНАЗКЗеленський


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