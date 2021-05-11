В’язниця за брехню в декларації: "Венеціанка" схвалила проект Зеленського

Ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт № 4651 щодо посилення відповідальності за брехню в деклараціях отримав схвальну оцінку Венеціанської комісії.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Венеціанська комісія схвально оцінила цю законодавчу ініціативу президента. Позитивний відгук отримали й інші нововведення у законопроєкті".

Деталі: Цей проєкт закону повертає покарання у вигляді позбавлення волі за брехню у декларації.

Згідно з законопроєктом, за умисне неправдиве декларування посадовця можуть покарати штрафом, громадськими роботами або обмеженням волі до 2 років, якщо розбіжності з реальними статками становитимуть від 1,1 млн грн до 4,5 млн грн.

Якщо розбіжності – понад 4,5 млн грн, то правопорушнику також загрожуватиме позбавлення волі на строк до 2 років.

За умисне неподання декларації законопроект передбачає, додатково до штрафів та громадських робіт, покарання у вигляді ув’язнення до 2 років.

Венеціанська комісія позитивно оцінила включення декларування недостовірної інформації до переліку корупційних правопорушень та уточнення переліку осіб, які можуть нести відповідальність за ці правопорушення. В ОПУ пояснили, що це дасть змогу забезпечити відповідальність для осіб, які вже не обіймають посад, але згідно із законом подають декларації після припинення повноважень.

Також фахівці позитивно оцінили збільшення строків давності за окремими правопорушеннями до 3 років внаслідок посилення покарання.

Крім того, експерти Венеціанської комісії зауважили, що є спосіб уможливити посилене покарання для осіб, які подали недостовірні декларації за 2020 рік.

Вони наголосили, що принцип заборони зворотної дії закону в часі не перешкоджає законодавцю вимагати від службовців подати додаткову майнову декларацію відповідно до нових правил або підтвердити достовірність раніше поданої. Саме до таких декларацій можуть бути застосовані нові положення Кримінального кодексу.

Зеленський закликав народних депутатів підтримати законопроєкт № 4651, щоб якнайшвидше повернути суворе покарання для порушників антикорупційного законодавства.

Що було раніше: Центр протидії корупції заявив, що депутат від "Слуги народу" та голова правоохоронного комітету Верховної Ради Денис Монастирський сфальсифікував рішення комітету щодо законопроєкту про тюрму за брехню в деклараціях.

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