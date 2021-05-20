НАПК призывает Зеленского ветировать закон по измениям в декларировании

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков призвал президента Владимир Зеленский ветировать закон по декларированию, принятый нардепами 29 апреля.

Источник: НАПК со ссылкой на руководителя Александра Новикова

Детали: Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных аспектов декларирования". Письмо с просьбой ветировать закон Новиков направил в Кабмин, как это предусмотрено регламентом.

Он утверждает, что принятие закона в таком виде приведет к нежелательным последствиям, в частности даст возможность коррупционерам легализовать незаконно приобретенные активы.

По словам Новикова, подписание закона позволит чиновникам:

одновременно занимать государственные должности и управлять частными учреждениями или заниматься предпринимательством;

легализовать незаконные активы, скрывая информацию об операциях по обмену валюты. Так, закон предусматривает, что чиновники не должны указывать информацию об операциях по обмену валюты в декларации. В случае, если НАПК или правоохранители будут подозревать чиновника в получении неправомерной выгоды, он сможет сказать, что эти средства получены благодаря обмену валюты по выгодному курсу;

после назначения на государственные должности злоупотреблять по выполнению долга передачи в управление корпоративных прав.

Напомним: Инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект № 4651 об усилении ответственности за ложь в декларациях получил положительную оценку Венецианской комиссии.