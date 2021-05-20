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Рада прийняла за основу законопроєкт про дерадянізацію законів

Четвер, 20 травня 2021, 13:59
Рада прийняла за основу законопроєкт про дерадянізацію законів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про дерадянізацію законодавства України.

Джерело: пресцентр парламенту

Деталі: За результатами голосування законопроект №4286 прийнято за основу 264 голосами.

Законопроект пропонує скасувати дію нормативно-правових актів радянського періоду, визнає такими, що не застосовуються на території України 979 актів органів державної влади Союзу РСР, а також 249 актів Української РСР, за окремими винятками.

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук, представляючи законодавчу ініціативу,  зазначив, що метою законопроєкту є "відрадянщення актів законодавства України".

Як шляхом внесення відповідних змін до існуючих законів, так і визнанням такими, що не застосовуються на території України деяких нормативно-правових актів(або їх положень) органів державної влади і управління Союзу РСР і Української РСР (Української СРР), які, формально зберігаючи свою чинність, не здійснюють регулюючого впливу, або, навпаки, є такими, що донині регулюють певне коло суспільних відносин, хоча і застосовувана термінологія в них та підходи до предметного врегулювання є застарілими, неактуальними й концептуально несумісними із законодавством України".

Українська правда

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Теми: Верховна Радазаконодавство
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