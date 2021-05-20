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Рада приняла за основу законопроект о десоветизации законов

Четверг, 20 мая 2021, 13:59
Рада приняла за основу законопроект о десоветизации законов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о десоветизации законодательства Украины.

Источник: пресс-центр парламента

Детали: По результатам голосования законопроект №4286 принят за основу 264 голосами.

Законопроект предлагает отменить действие нормативно-правовых актов советского периода, признает такими, что не применяются на территории Украины 979 актов органов государственной власти Союза ССР, а также 249 актов Украинской ССР, за отдельными исключениями.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук, представляя законодательную инициативу, отметил, что целью законопроекта является "десоветизация актов законодательства Украины".

Как путем внесения соответствующих изменений в существующие законы, так и признанием такими, что не применяются на территории Украины некоторых нормативно-правовых актов (или их положений) органов государственной власти и управления Союза ССР и Украинской ССР (Украинская ССР), которые, формально сохраняя свою силу не осуществляют регулирующего воздействия, или, наоборот, являются, по сей день регулируют определенный круг общественных отношений, хотя и применяемая терминология в них и подходы к предметному урегулирования являются устаревшими, неактуальными и концептуально несовместимыми с законодательством Украины".

Украинская правда

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Темы: Верховная Радазаконодательство
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