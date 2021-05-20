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Зеленський допускає, що до вбивства Шеремета може бути причетна контррозвідка СБУ

Четвер, 20 травня 2021, 14:46
Радіо Свобода

Президент Володимир Зеленський не знає, хто вбив журналіста Павла Шеремета, він допускає причетність осіб, пов’язаних із контррозвідкою.

Джерело: глава держави на великій пресконференції 20 травня

Пряма мова: "Ймовірність причетності під час тієї каденції тих чи інших осіб, які могли би бути пов’язаними з контррозвідкою, напевно, є".

Деталі: Кореспондент УП питав, чи має президент інформацію щодо вбивць Шеремета та чи, за його інформацією, могла бути причетна до вбивства контрозвідка СБУ.

Зеленський наголосив, що не був президентом, коли Шеремета вбили. "Може тоді б ці органи, які може були причетні до цього, може, тоді б вони це не зробили", - зазначив він.

"Багато людей працюють у правоохоронних органах, особливо  на самому початку і зараз, не наших, ще від когось, і працюють не на нас, не на людей, а на когось", - висловився також глава держави.

Зеленський наголосив, що не є детективом і не знає, хто вбивця. "Якби знав, зробив би все, навіть те, що поза законом,  щоб цих людей було арештовано".

Президент сказав, що вивчає багато інформації. Він сказав, що переписка з однією з підозрюваних – Яною Дугарь – не є випадковою. "Якби я вірив, що ця дівчина має відношення до вбивства, я б не переписувався", додав він.

Глава держави сказав, що не знає, чи це зробили люди, які зараз під слідством, чи хтось із них і плюс інші.

Зеленський висловився, що радий, що за його каденції "жоден журналіст не пішов із життя так".

Валентина Романенко, УП
Теми: Справа ШереметаЗеленськийСБУ


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