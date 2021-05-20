Зеленский допускает, что к убийству Шеремета может быть причастна контрразведка СБУ

Президент Владимир Зеленский не знает, кто убил журналиста Павла Шеремета, он допускает причастность лиц, связанных с контрразведкой Службs безопасности Украины.

Источник: глава государства на большой пресс конференции 20 мая

Прямая речь: "Вероятность причастности при той каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть".

Детали: Корреспондент УП спрашивал, имеет ли президент информацию об убийцах Шеремета и, по его информации, могла ли быть причастна к убийству контрразведка СБУ.

Зеленский отметил, что не был президентом, когда Шеремета убили. "Может тогда бы эти органы, которые может были причастны к этому, может, тогда бы они этого не сделали", - отметил он.

Дополняется ...