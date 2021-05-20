Зеленский допускает, что к убийству Шеремета может быть причастна контрразведка СБУ

Президент Владимир Зеленский не знает, кто убил журналиста Павла Шеремета, он допускает причастность лиц, связанных с контрразведкой Службs безопасности Украины.

Источник: глава государства на большой пресс конференции 20 мая

Прямая речь: "Вероятность причастности при той каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть".

Детали: Корреспондент УП спрашивал, имеет ли президент информацию об убийцах Шеремета и, по его информации, могла ли быть причастна к убийству контрразведка СБУ.

Зеленский отметил, что не был президентом, когда Шеремета убили. "Может тогда бы эти органы, которые может были причастны к этому, может, тогда бы они этого не сделали", - отметил он.

"Многие люди работают в правоохранительных органах, особенно в самом начале и сейчас, не наших, еще от кого-то, и работают не на нас, на людей, а на кого-то", - высказался глава государства.

Зеленский отметил, что не является детективом и не знает, кто убийца. "Если бы знал, сделал бы все, даже то, что вне закона, чтобы эти люди были арестованы", добавил он.

Президент сказал, что изучает много информации. Он сказал, что переписка с одной из подозреваемых - Яной Дугарь - не случайна. "Если бы я верил, что эта девушка имеет отношение к убийству, я бы не переписывался", - добавил он.

Глава государства сказал, что не знает, сделали ли это люди, которые сейчас под следствием, или кто-то из них и плюс другие.

Зеленский высказался, что рад, что при его каденции "ни один журналист не ушел из жизни так".