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У Порошенка вважають, що Зеленський йому не вирок

Четвер, 20 травня 2021, 15:06

У партії попереднього президента Петра Порошенка вважають, що президент Володимир Зеленський не став вироком своєму попереднику, а намагається перекинути відповідальність за провал вакцинації від коронавірусу.

Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" в коментарі Українській правді

Пряма мова: "Зеленський особисто, його дилетантизм та некомпетентність – це, на жаль, вирок Україні. А для 50 тисяч українців, які померли від COVID-19, Зеленський як особисто відповідальний за провал вакцинації став смертним вироком…

Порошенко вже два роки не президент. Для Зеленського настав час, особливо при тому обсязі абсолютної влади, якою він володіє, нести відповідальність за власну недолугу діяльність і злочинну бездіяльність, а не перекладати її на попередників, власний уряд чи міністрів"

Деталі: У пресслужбі Порошенка, за підсумками прес-конференції Зеленського, заявили, що "президент сам по собі, а країна сама по собі як паралельні прямі".

Крім того, у Порошенка заявляють, що офіційні дані МОЗ щодо захворювання на коронавірус в Україні сфальшовані.

Там посилаються на дані Національної академії наук і заявляють про смерть від коронавірусу 150 тисяч людей.

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗеленськийпрезидент


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