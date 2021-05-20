Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенка вважають, що Зеленський вирок не йому, а країні

Четвер, 20 травня 2021, 15:06
У Порошенка вважають, що Зеленський вирок не йому, а країні

У партії попереднього президента Петра Порошенка вважають, що президент Володимир Зеленський не став вироком своєму попереднику, а намагається перекинути відповідальність за провал вакцинації від коронавірусу.

Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" в коментарі Українській правді

Пряма мова: "Зеленський особисто, його дилетантизм та некомпетентність – це, на жаль, вирок Україні. А для 50 тисяч українців, які померли від COVID-19, Зеленський як особисто відповідальний за провал вакцинації став смертним вироком…

Порошенко вже два роки не президент. Для Зеленського настав час, особливо при тому обсязі абсолютної влади, якою він володіє, нести відповідальність за власну недолугу діяльність і злочинну бездіяльність, а не перекладати її на попередників, власний уряд чи міністрів"

Деталі: У пресслужбі Порошенка, за підсумками прес-конференції Зеленського, заявили, що "президент сам по собі, а країна сама по собі як паралельні прямі".

Крім того, у попереднього президента заявляють, що офіційні дані МОЗ щодо захворювання на коронавірус в Україні сфальшовані.

Там посилаються на дані Національної академії наук і заявляють про смерть від коронавірусу 150 тисяч людей.

Передісторія: 

  • 20 травня під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що вже став вироком для п’ятого президента Петра Порошенка, а той просто ще не усвідомив це.   

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЗеленськийпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: