В партии бывшего президента Петра Порошенко считают, что президент Владимир Зеленский не стал приговором своему предшественнику, а пытается перекинуть ответственность за провал вакцинации.

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" в комментарии Украинской правде

Прямая речь: "Зеленский лично, его дилетантизм и некомпетентность - это, к сожалению, приговор Украине. А для 50 тысяч украинцев, умерших от COVID-19, Зеленский как тот, кто лично ответственен за провал вакцинации, стал смертным приговором...

Порошенко уже два года не президент. Для Зеленского пора, особенно при том объеме абсолютной власти, которой он обладает, нести ответственность за собственную неуклюжую деятельность и преступное бездействие, а не перекладывать ее на предшественников, собственное правительство или министров".

Детали: В пресс-служба Порошенко, по итогам пресс-конференции Зеленского, заявили, что "президент сам по себе, а страна сама по себе как параллельные прямые".

Кроме того, у бывшего президента заявляют, что официальные данные Минздрава относительно заболевания коронавирус в Украине сфальсифицированы.

Там ссылаются на данные Национальной академии наук и заявляют о смерти от коронавируса 150 тысяч человек.

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