Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенко считают, что Зеленский приговор не ему, а стране

Четверг, 20 мая 2021, 15:06
У Порошенко считают, что Зеленский приговор не ему, а стране

В партии бывшего президента Петра Порошенко считают, что президент Владимир Зеленский не стал приговором своему предшественнику, а пытается перекинуть ответственность за провал вакцинации.

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" в комментарии Украинской правде

Прямая речь: "Зеленский лично, его дилетантизм и некомпетентность - это, к сожалению, приговор Украине. А для 50 тысяч украинцев, умерших от COVID-19, Зеленский как тот, кто лично ответственен за провал вакцинации, стал смертным приговором...

Порошенко уже два года не президент. Для Зеленского пора, особенно при том объеме абсолютной власти, которой он обладает, нести ответственность за собственную неуклюжую деятельность и преступное бездействие, а не перекладывать ее на предшественников, собственное правительство или министров".

Детали: В пресс-служба Порошенко, по итогам пресс-конференции Зеленского, заявили, что "президент сам по себе, а страна сама по себе как параллельные прямые".

Кроме того, у бывшего президента заявляют, что официальные данные Минздрава относительно заболевания коронавирус в Украине сфальсифицированы.

Там ссылаются на данные Национальной академии наук и заявляют о смерти от коронавируса 150 тысяч человек.

Предыстория:

  • 20 мая во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что уже стал приговором для пятого президента Петра Порошенко, а тот просто еще не осознал это.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЗеленскийпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: