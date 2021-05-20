Зеленський про Порошенка: Я вже став його вироком, він просто ще не усвідомив

Президент Володимир Зеленський заявляє, що вже став вироком для п’ятого президента Петра Порошенка, а той просто ще не усвідомив це.

Джерело: Зеленський на прес-конференції 20 травня

Пряма мова: "Я вже став його вироком, він просто не хоче усвідомити, що відбулося.

Він багато чого зробив дуже серйозного, дуже поганого, коли був президентом України. Все це добіжить. Це карма. Окрім правоохоронних органів, це карма. Ми бачимо тільки поверхню того, що було зроблено – для чого, для кого це відбувалось.

Я просто розумію, це відбувалось у них щодня. Це жах, я не хочу про це говорити – про деталі, про їхні кроки, про операції, про бізнес, про реальні спеціальні блокади – щоб заробляти гроші – того чи іншого напрямку, про Крим і багато всього.

Я вважаю, що найстрашніше, що він сам не розуміє, що для нього людина – це ніщо, і це не можна виправити ніколи, нічим, ні досвідом, ні освітою – нічим, воно чи є, чи нема. Тому я – реальний вирок для нього, коли пішов у президенти".

Деталі: За словами Зеленського, наразі у нього з Порошенком "немає ніяких сентиментів, ніяких розмов", хоча він, як і мер Києва Віталій Кличко, приходив до нього говорити.

Президент додав, що Порошенко "вже не приходить, слава богу", чому він "дуже радий", бо "так легше жити і працювати".

Зеленський зазначив, що з ним усі "хочуть домовлятися", але він "людина, яка не спроможна на це від природи", тому вважає, що "їм не повезло".

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