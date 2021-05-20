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Захист каже, що Порошенко вигадав зустріч з Антоненком в офісі "ЄС"

Четвер, 20 травня 2021, 16:14

Речник захисту обвинуваченого Андрія Антоненка Леонід Маслов стверджує, що під час зустрічі Антоненка із колишній президентом Петром Порошенком не було домовленості про майбутню зустріч в офісі партії "Європейська солідарність".

Джерело: повідомлення у Facebook Маслова

Пряма мова Маслова: "Інформація, розповсюджена на сторінці Петра Порошенка не зовсім відповідає дійсності.

Вчора президент Порошенко насправді завітав до Андрій Антоненко. До речі, попередньо візит делегації був узгоджений з адвокатами, які Андрія не попередили, візит президента Порошенка був для нього несподіванкою…

При цьому геть не існувало ніяких "домовленостей" про відвідування офісів політичних партій.

Колишній Верховний Головнокомандувач достеменно знає, що Андрій Антоненко як діючий військовослужбовець відхилив би подібні пропозиції. Вони насправді навіть не звучали".

Деталі: Маслов повідомив, що під час зустрічі було висловлене одностороннє побажання Порошенка зустрітися пізніше, але Антоненко ніяких спільних чи окремих заяв під час візиту гостей не робив.

Що цьому передувало: Колишній президент України Порошенко відвідав Антоненка вдома, де той перебуває під арештом. У повідомленні Порошенка у Facebook вказано, що під час зустрічі вони "домовилися з Ріффмастером наступного разу зустрітися поза домівкою, зокрема... у Відкритому Офісі "Європейської Солідарності", коли у Андрія нарешті буде можливість зняти браслет".

Українська правда
Теми: ПорошенкоСправа Шеремета


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