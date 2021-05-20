Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защита говорит, что Порошенко придумал договоренность о встрече с Антоненко в офисе "ЕС"

Четверг, 20 мая 2021, 16:14
Защита говорит, что Порошенко придумал договоренность о встрече с Антоненко в офисе ЕС

Представитель защиты обвиняемого Андрея Антоненко Леонид Маслов утверждает, что во время встречи Антоненко с бывшим президентом Петром Порошенко не было договоренности о предстоящей встрече в офисе партии "Европейская солидарность".

Источник: сообщение в Facebook Маслова

Прямая речь Маслова: "Информация, распространенная на странице Петра Порошенко не совсем соответствует действительности. Вчера президент Порошенко самом деле посетил Андрей Антоненко. Кстати, предварительно визит делегации был согласован с адвокатами, Андрея не предупредили, визит президента Порошенко был для него неожиданностью...

При этом совершенно не было никаких "договоренностей" о посещении офисов политических партий.

Бывший Верховный Главнокомандующий точно знает, что Андрей Антоненко как действующий военнослужащий отклонил бы подобные предложения. Они на самом деле даже не звучали".

Детали: Маслов сообщил, что во время встречи было высказано одностороннее пожелания Порошенко встретиться позже, но Антоненко никаких совместных или отдельных заявлений во время визита гостей не делал.

Что этому предшествовало: Бывший президент Украины Порошенко посетил Антоненко дома, где тот находится под арестом. В сообщении Порошенко в Facebook указано, что во время встречи они "договорились с Риффмастером следующий раз встретиться вне дома, в частности, в Открытом Офисе "Европейской Солидарности", когда у Андрея наконец будет возможность снять браслет".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоДело Шеремета
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: