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Защита говорит, что Порошенко придумал встречу с Антоненко в офисе "ЕС"

Четверг, 20 мая 2021, 16:14

Представитель защиты обвиняемого Андрея Антоненко Леонид Маслов утверждает, что во время встречи Антоненко с бывшим президентом Петром Порошенко не было договоренности о предстоящей встрече в офисе партии "Европейская солидарность".

Источник: сообщение в Facebook Маслова

Прямая речь Маслова: "Информация, распространенная на странице Петра Порошенко не совсем соответствует действительности. Вчера президент Порошенко самом деле посетил Андрей Антоненко. Кстати, предварительно визит делегации был согласован с адвокатами, Андрея не предупредили, визит президента Порошенко был для него неожиданностью...

При этом совершенно не было никаких "договоренностей" о посещении офисов политических партий.

Бывший Верховный Главнокомандующий точно знает, что Андрей Антоненко как действующий военнослужащий отклонил бы подобные предложения. Они на самом деле даже не звучали".

Детали: Маслов сообщил, что во время встречи было высказано одностороннее пожелания Порошенко встретиться позже, но Антоненко никаких совместных или отдельных заявлений во время визита гостей не делал.

Что этому предшествовало: Бывший президент Украины Порошенко посетил Антоненко дома, где тот находится под арестом. В сообщении Порошенко в Facebook указано, что во время встречи они "договорились с Риффмастером следующий раз встретиться вне дома, в частности, в Открытом Офисе "Европейской Солидарности", когда у Андрея наконец будет возможность снять браслет".

Украинская правда
Темы: ПорошенкоДело Шеремета


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