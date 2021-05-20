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Путін заявив, що РФ "виб'є зуби всім", хто спробує від неї щось "відкусити"

Четвер, 20 травня 2021, 16:18
Путін заявив, що РФ виб'є зуби всім, хто спробує від неї щось відкусити

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія "виб'є зуби всім", хто збирається щось від неї "відкусити".

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Всі нас хочуть десь вкусити або щось від нас відкусити. Але вони повинні знати, ті, хто збирається це зробити, що ми зуби виб'ємо всім, так щоб вони не могли кусатися...

Чого б ми не зробили, як би ми не прагнули задовольнити апетити тих, хто намагається нас стримувати, все одно стримування буде продовжуватися, тому що багатьом з наших опонентів, так їх назвемо, така країна, як Росія, просто не потрібна".

Деталі: За його словами, деякі публічно говорять, що сибірські багатства несправедливо належать тільки одній країні. Путін заявив, що такі речі йому "дивно чути".

Глава Росії також заявив, що буде робити все для того, щоб зміцнити і посилити РФ.

Він також вважає, що Росію продовжать стримувати, так як багатьом опонентам така країна просто не потрібна.

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський сподівається завершити війну на Донбасі, інспіровану Росією, за президентсва Володимира Путіна, український лідер ще діє в рамках домовленостей, досягнутих із лідерами Росії, Німеччини та Франції в Парижі.
  • Наразі між Україною та Росією йдуть переговори про можливість зустрічі президентів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосія
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