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Ми повинні припинити війну, поки Путін президент, план А ще діє – Зеленський 

Четвер, 20 травня 2021, 14:41
Ми повинні припинити війну, поки Путін президент, план А ще діє – Зеленський 
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський сподівається завершити війну, інспіровану Росією, за президентсва Володимира Путіна, український лідер ще діє в рамках домовленостей, досягнутих із лідерами Росії, Німеччини та Франції в Парижі.

Джерело: Зеленський на підсумковій пресконференції до другої річниці президентства у відповідь на запитання, який у нього "план Б", адже умовний "дедлайн" для Путіна вже минув

Пряма мова: "Ми не закрили ще питання плану А. Через COVID – про це ніхто не думав – зупинилися будь-які наші зустрічі у нормандському форматі.

Чому не зупиняємо нормандський формат? Тому що іншого майданчика поки що немає. 

Я виступаю за дійсно паралельну розмову. Ще пряму розмову з президентом Російської Федерації. Я вважаю, що ми це зробили вчасно, дуже серйозно, потужно – і це зупинило деякі речі.

Ймовірність ескалації завжди присутня, тому так ризикувати (не варто – ред.): просто сказати "Давайте забудемо план А, давайте йти по плану Б". Зараз складна ситуація".

Деталі: Зеленський нагадав, що з 27 липня 2020 року зменшилася в рази кількість загиблих і поранених: "Я вважаю, що це дуже важливо, не треба втрачати діалог".

"Наші європейські партнери повністю підтримують нормандський формат і не бачать альтернативи", – зазначив президент.

"Я вважаю, що крім нормандського формату буде пряма розмова з президентом Російської Федерації. А окрім розмови з президентом Російської Федерації я бачу ще формат залучення Сполучених Штатів Америки в цю дискусію. В якому форматі? Поки що не готовий про це говорити", – заявив Зеленський.

На запитання, чи можна домовитися з Путіним і припинити війну, доки він є президентом Росії, Зеленський відповів: "У нас немає шансу іншого. Ми повинні припинити війну зараз, коли Путін – президент Російської Федерації. Я дуже цього хочу, я в це вірю". 

На запитання, що він думає про Путіна після паризької зустрічі і всього, що відбулося з грудня 2019 року, український президент відповів: "У мене часу немає думати про президента Російської Федерації Володимира Путіна. Я думаю тільки про зустріч в тому чи іншому форматі, яка може наблизити нас до закінчення війни. Тому я дуже обережно відношуся до характеристик президента Російської Федерації".

"У мене проста позиція: якщо тими чи іншими словами, просто закликами, які ні до чого не призводять, ми будемо збільшувати можливість ескалації, я потім собі цього не пробачу. Для мене пріоритет – закінчити війну, а потім поговоримо, що про кого я відверто думаю", – сказав Зеленський. 

Від УП: Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що йдуть переговори про можливість зустрічі президентів Росії й України, але йдуть важко. Три тижні тому в Кремлі заявляли, що не отримували пропозицій щодо такої зустрічі з України. 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПутіннормандський форматДонбасвійна
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