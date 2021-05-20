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Зеленський обіцяє розписати, хто буде жити на держдачах у Конча-Заспі і Пущі-Водиці

Четвер, 20 травня 2021, 16:54
Зеленський обіцяє розписати, хто буде жити на держдачах у Конча-Заспі і Пущі-Водиці

Президент Володимир Зеленський заявив, що після аудиту земельних ділянок і будинків, що розташовані на територіях державних резиденцій у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, розроблять подальшу концепцію використання цих об’єктів.

Джерело: пресконференція Зеленського 20 травня

Пряма мова: "У нас буде концепція – ми її представимо суспільству – щодо Конча-Заспи, щодо ВДНГ, щодо Пущі-Водиці. Ми обов’язково зробимо презентацію цієї концепції – хто там житиме, за яких умов".

Що було раніше: За словами Зеленського, на державних землях та будинках у Конча-Заспі і Пущі-Водиці оселилися "незрозумілі особи".

Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці. Люди із прізвищем, наприклад Піскун (Святослав, тричі генпрокурор України – ред.), Ландік, Васюник, міністри часів Януковича, наприклад Табачник (Дмитро, колишній міністр освіти – ред.) і Богатирьова (Раїса, колишній міністр охорони здоров’я – ред.) віце-прем’єр часів Порошенка Зубко (Геннадій, - ред.) і директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн.

Йдеться про майже 400 гектарів заповідної землі та більше 100 державних будівель і дач.

Зеленський доручив провести аудит земель і резиденцій в Конча-Заспі і Пущі-Водиці, встановити перелік осіб, які там проживають і за яких умов вони отримали це право.

В подальшому, за словами президента, планується "велике переселення цих народів".          

Українська правда

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Теми: ЗеленськийКиїв
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