Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський обіцяє розписати, хто буде жити на держдачах у Конча-Заспі і Пущі-Водиці

Четвер, 20 травня 2021, 16:54

Президент Володимир Зеленський заявив, що після аудиту земельних ділянок і будинків, що розташовані на територіях державних резиденцій у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, розроблять подальшу концепцію використання цих об’єктів.

Джерело: пресконференція Зеленського 20 травня

Пряма мова: "У нас буде концепція – ми її представимо суспільству – щодо Конча-Заспи, щодо ВДНГ, щодо Пущі-Водиці. Ми обов’язково зробимо презентацію цієї концепції – хто там житиме, за яких умов".

Що було раніше: За словами Зеленського, на державних землях та будинках у Конча-Заспі і Пущі-Водиці оселилися "незрозумілі особи".

Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці. Люди із прізвищем, наприклад Піскун (Святослав, тричі генпрокурор України – ред.), Ландік, Васюник, міністри часів Януковича, наприклад Табачник (Дмитро, колишній міністр освіти – ред.) і Богатирьова (Раїса, колишній міністр охорони здоров’я – ред.) віце-прем’єр часів Порошенка Зубко (Геннадій, - ред.) і директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн.

Йдеться про майже 400 гектарів заповідної землі та більше 100 державних будівель і дач.

Зеленський доручив провести аудит земель і резиденцій в Конча-Заспі і Пущі-Водиці, встановити перелік осіб, які там проживають і за яких умов вони отримали це право.

В подальшому, за словами президента, планується "велике переселення цих народів".          

Українська правда
Теми: ЗеленськийКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Киви хочуть конфіскувати 1,2 млн, зароблених на жомовій ямі

Путін заявив, що РФ "виб'є зуби всім", хто спробує від неї щось "відкусити"

Захист каже, що Порошенко вигадав зустріч з Антоненком в офісі "ЄС"

У Порошенка вважають, що Зеленський вирок не йому, а країні

ОновленоЗеленський відповів, чи буде йти на другий термін

відеоЗеленський допускає, що до вбивства Шеремета може бути причетна контррозвідка СБУ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський хоче законом заборонити таємні зустрічі олігархів і чиновників
Вишиванка vs косоворотка: дизайнер пояснив фасон скандальної сорочки Зеленського
Країна мрій – без війни і олігархів. Головні тези пресконференції Зеленського
Останні новини
17:13
Зеленський про УЗ: Треба думати, як мати там партнерство з приватними інвесторами
17:09
Рада ухвалила закон, що спрощує притягнення до відповідальності бойовиків
16:58
ОновленоЗеленський хоче законом заборонити таємні зустрічі олігархів і чиновників
16:54
Вишиванка vs косоворотка: дизайнер пояснив фасон скандальної сорочки Зеленського
16:54
Зеленський обіцяє розписати, хто буде жити на держдачах у Конча-Заспі і Пущі-Водиці
16:41
"Метінвесту" Ахметова дозволили викупити Дніпровський меткомбінат
16:31
Відтепер українське посвідчення водія можна обміняти на британське без іспитів
16:20
Президент розповів, коли завершиться "Велике будівництво"
16:19
У Киви хочуть конфіскувати 1,2 млн, зароблених на жомовій ямі
16:18
фото, відео У Києві прорвало тепломережу: гейзер пошкодив багато машин
Усі новини...