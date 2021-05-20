Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский обещает расписать, кто будет жить в госдачах в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Четверг, 20 мая 2021, 16:54

Президент Владимир Зеленский заявил, что после аудита земельных участков и домов, расположенных на территориях государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, разработают дальнейшую концепцию использования этих объектов.

Источник: пресс-конференция Зеленского 20 мая

Прямая речь: "У нас будет концепция - мы ее представим обществу - по Конча-Заспе, по ВДНХ, по Пуще-Водице. Мы обязательно сделаем презентацию этой концепции - кто там будет жить, при каких условиях".

Что было раньше: По словам Зеленского, на государственных землях и домах в Конча-Заспе и Пуще-Водице поселились "непонятные личности".

Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики. Люди с фамилией, например Пискун (Святослав, трижды генпрокурор Украины - ред.), Ландик, Васюник, министры при Януковиче, например Табачник (Дмитрий, бывший министр образования - ред.) и Богатырева (Раиса, бывший министр здравоохранения - ред.) вице-премьер времен Порошенко Зубко (Геннадий, - ред.) и директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин.

Речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданиях и дачах.

Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, установить перечень лиц, которые там проживают и при каких условиях они получили это право.

В дальнейшем, по словам президента, планируется "великое переселение этих народов".

Украинская правда
Темы: Зеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн, заработанных на жомовой яме

Защита говорит, что Порошенко придумал встречу с Антоненко в офисе "ЕС"

У Порошенко считают, что Зеленский приговор не ему, а стране

ОбновленоЗеленский ответил, будет ли идти на второй срок

видеоЗеленский допускает, что к убийству Шеремета может быть причастна контрразведка СБУ

Суд дал разрешение на задержание Козака

Все новости...
Зеленский
Зеленский хочет законом запретить тайные встречи олигархов и чиновников
Вышиванка vs косоворотка: дизайнер объяснил фасон скандальной рубашки Зеленского
Зеленский рассказал, когда закончится "Большое строительство"
Последние новости
16:58
ОбновленоЗеленский хочет законом запретить тайные встречи олигархов и чиновников
16:54
Вышиванка vs косоворотка: дизайнер объяснил фасон скандальной рубашки Зеленского
16:54
Зеленский обещает расписать, кто будет жить в госдачах в Конча-Заспе и Пуще-Водице
16:41
"Метинвесту" Ахметова позволили выкупить Днепровский меткомбинат
16:31
Отныне украинские водительские права можно обменять на британские без экзаменов
16:20
Зеленский рассказал, когда закончится "Большое строительство"
16:19
У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн, заработанных на жомовой яме
16:18
фото, видеоВ Киеве прорвало теплосеть: гейзер повредил много машин
16:18
Путин заявил, что РФ "выбьет зубы всем", кто попытается что-то от нее "откусить"
16:14
Защита говорит, что Порошенко придумал встречу с Антоненко в офисе "ЕС"
Все новости...