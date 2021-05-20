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Зеленский обещает расписать, кто будет жить в госдачах в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Четверг, 20 мая 2021, 16:54
Зеленский обещает расписать, кто будет жить в госдачах в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Президент Владимир Зеленский заявил, что после аудита земельных участков и домов, расположенных на территориях государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, разработают дальнейшую концепцию использования этих объектов.

Источник: пресс-конференция Зеленского 20 мая

Прямая речь: "У нас будет концепция - мы ее представим обществу - по Конча-Заспе, по ВДНХ, по Пуще-Водице. Мы обязательно сделаем презентацию этой концепции - кто там будет жить, при каких условиях".

Что было раньше: По словам Зеленского, на государственных землях и домах в Конча-Заспе и Пуще-Водице поселились "непонятные личности".

Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики. Люди с фамилией, например Пискун (Святослав, трижды генпрокурор Украины - ред.), Ландик, Васюник, министры при Януковиче, например Табачник (Дмитрий, бывший министр образования - ред.) и Богатырева (Раиса, бывший министр здравоохранения - ред.) вице-премьер времен Порошенко Зубко (Геннадий, - ред.) и директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин.

Речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданиях и дачах.

Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, установить перечень лиц, которые там проживают и при каких условиях они получили это право.

В дальнейшем, по словам президента, планируется "великое переселение этих народов".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКиев
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