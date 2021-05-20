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Рада ухвалила закон, що спрощує притягнення до відповідальності бойовиків

Четвер, 20 травня 2021, 17:09
Рада ухвалила закон, що спрощує притягнення до відповідальності бойовиків

Верховна Рада ухвалила закон щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права.

Джерело: пресцентр парламенту, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов у коментарі ZN.UA

Деталі: За законопроєкт №2689 проголосували 248 народних депутатів.

Документ запроваджує принцип універсальної юрисдикції щодо агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів;

Він встановлює кримінальну відповідальність для військових командирів, осіб, що фактично діють як командири та інших начальників за будь-який злочин вчинений їх підлеглою особою якщо вони достовірно знали (свідомо припускали) або повинні були і могли знати про вчинення/намір вчинити такий злочин тощо.

Раніше зазначалось, що прийняття цього закону дозволить органам прокуратури і досудового розслідування здійснювати належну кримінальну правову кваліфікацію діянь, що мають місце на тимчасово окупованих територіях України, з наступним переслідуванням винних у вчиненні таких діянь.

Пряма мова Мамедова: "Вже понад сім років на території України триває збройний конфлікт, а правоохоронні та судові органи не можуть повною мірою оцінювати події у Криму та на Донбасі, як воєнні злочини та злочини проти людяності. Наприклад, такі злочини, як незаконне та насильницьке переміщення осіб, примушування до служби в збройних силах країни-окупанта, віроломні вбивства, використання "живих щитів", що мало місце під час захоплення Криму та інші будуть детально регламентовані кримінальним законодавством.

Прийняття цього законопроєкту – це можливість вести діалог з міжнародною спільнотою однією правовою мовою та важливий крок для зміни ситуації, прояв поваги до постраждалих від жорстоких дій держави-окупанта".

Українська правда
Теми: Верховна Рада
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