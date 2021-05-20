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Рада приняла закон, упрощающий привлечение к ответственности боевиков

Четверг, 20 мая 2021, 17:09
Рада приняла закон, упрощающий привлечение к ответственности боевиков

Верховная Рада приняла закон об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права.

Источник: пресс-центр парламента, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в комментарии ZN.UA

Детали: За законопроект №2689 проголосовали 248 народных депутатов.

Документ вводит принцип универсальной юрисдикции в отношении агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений;

Он устанавливает уголовную ответственность для военных командиров, лиц, которые фактически действуют как командиры и других начальников за любое преступление совершенное их подчиненным лицом, если они достоверно знали (заведомо предполагали) или должны были и могли знать о совершении/намерение совершить такое преступление и тому подобное.

Ранее отмечалось, что принятие этого закона позволит органам прокуратуры и предварительного расследования проводить надлежащую уголовную правовую квалификацию действий, имеющих место на временно оккупированных территориях Украины, с последующим преследованием виновных в совершении таких деяний.

Прямая речь Мамедова: "Уже более семи лет на территории Украины продолжается вооруженный конфликт, а правоохранительные и судебные органы не могут в полной мере оценивать события в Крыму и на Донбассе, как военные преступления и преступления против человечности. Например, такие преступления, как незаконное и насильственное перемещение лиц, принуждение к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, вероломные убийства, использование "живых щитов", что имело место во время захвата Крыма и другие будут детально регламентированы уголовным законодательством.

Принятие этого законопроекта - это возможность вести диалог с международным сообществом на одном правовом языке и важный шаг для изменения ситуации, проявления уважения к пострадавшим от жестоких действий государства-оккупанта".

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
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