Рада приняла закон, упрощающий привлечение к ответственности боевиков

Верховная Рада приняла закон об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права.

Источник: пресс-центр парламента

Детали: За законопроект №2689 проголосовали 248 народных депутатов.

Документ вводит принцип универсальной юрисдикции в отношении агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений;

Он устанавливает уголовную ответственность для военных командиров, лиц, которые фактически действуют как командиры и других начальников за любое преступление совершенное их подчиненным лицом, если они достоверно знали (заведомо предполагали) или должны были и могли знать о совершении/намерение совершить такое преступление и тому подобное.

Ранее отмечалось, что принятие этого закона позволит органам прокуратуры и предварительного расследования проводить надлежащую уголовную правовую квалификацию действий, имеющих место на временно оккупированных территориях Украины, с последующим преследованием виновных в совершении таких деяний.