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Місію України при НАТО вперше очолить жінка

Четвер, 20 травня 2021, 17:44

Незабаром має відбутися призначення глави місії України при НАТО, яку вперше очолить жінка.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Наразі завершується оформлення посла до НАТО. Скоро буде призначений. Там не потрібен агреман, при міжнародній організації потрібно пройти безпекову сертифікацію, і саме зараз людина її проходить. Це нова кандидатура, це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії", - зазначив Кулеба.

Як відомо, місія України при НАТО - дипломатичне представництво при міжнародній організації, засноване з метою забезпечення постійного співробітництва України з Альянсом та участі у Раді Євроатлантичного партнерства.

Посада глави місії вакантна із серпня 2019 року.

Останнім повноцінним керівником місії України при НАТО був Вадим Пристайко, який у 2019 році спочатку став заступником голови адміністрації президента, а згодом – міністром закордонних справ. Після нього обов’язки голови місії виконував Олексій Селін. У 2020 році в.о. керівника місії України при НАТО став Георгій Толкачов.

Теми: НАТОУкраїна


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