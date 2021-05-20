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Миссию Украины при НАТО впервые возглавит женщина

Четверг, 20 мая 2021, 17:44

Вскоре должно состояться назначение главы миссии Украины при НАТО, которую впервые возглавит женщина.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас завершается оформление посла в НАТО. Скоро будет назначен. Там не нужен агреман, при международной организации нужно пройти сертификацию безопасности, и именно сейчас она ее проходит. Это новая кандидатура, это будет первая женщина-посол Украины при НАТО в истории", - отметил Кулеба.

Как известно, миссия Украины при НАТО - дипломатическое представительство при международной организации, основанное с целью обеспечения постоянного сотрудничества Украины с НАТО и участия в Совете Евроатлантического партнерства.

Должность главы миссии вакантна с августа 2019 года.

Последним полноценным руководителем миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко, который в 2019 году сначала стал заместителем главы администрации президента, а затем - министром иностранных дел. После него обязанности главы миссии выполнял Алексей Селин. В 2020 году и.о. руководителя миссии Украины при НАТО стал Георгий Толкачев.

Темы: НАТОУкраина


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