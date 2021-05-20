Окупанти 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях – ООС

З початку доби було зафіксовано 4 обстріли російських найманців біля Троїцького, Авдіївки, Новоселівки та Гнутового.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, неподалік Троїцького та Авдіївки противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.

У районі Гнутового окупанти здійснили обстріл у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.