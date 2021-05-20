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Окупанти 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях – ООС

Четвер, 20 травня 2021, 18:01

З початку доби було зафіксовано 4 обстріли російських найманців біля Троїцького, Авдіївки, Новоселівки та Гнутового. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, неподалік Троїцького та Авдіївки противник  відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів, а біля Новоселівки –  ще й з великокаліберних кулеметів.

У районі Гнутового окупанти здійснили обстріл у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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