Окупанти 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях – ООС
Четвер, 20 травня 2021, 18:01
З початку доби було зафіксовано 4 обстріли російських найманців біля Троїцького, Авдіївки, Новоселівки та Гнутового.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, неподалік Троїцького та Авдіївки противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.
У районі Гнутового окупанти здійснили обстріл у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Українська правда