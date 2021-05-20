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Оккупанты 4 раза открывали огонь по украинским позициям – ООС

Четверг, 20 мая 2021, 18:01
Оккупанты 4 раза открывали огонь по украинским позициям – ООС

За текущие сутки было зафиксировано 4 обстрелы российских наемников у Троицкого, Авдеевки, Новоселовки и Гнутово.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, неподалеку Троицкого и Авдеевки противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Новоселовки – еще и из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Гнутово оккупанты совершили обстрел в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

На обстрелы противника наши военные открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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