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Дугарь подумає, чи коментувати "листування з Зеленським" – адвокат

Четвер, 20 травня 2021, 19:08

Фігурантка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь наразі відмовляється коментувати заяви президента Володимира Зеленського про їхнє листування.

Джерело: адвокат Дугарь Микола Ореховський в коментарі "Суспільному"

Пряма мова Ореховського: "Вона сказала, що не буде давати коментарі нікому з цього питання...

Вона сама вирішить, у який спосіб відповість всім, бо її багато почали з цим питанням набирати.... Тому вона зараз подумає, коли вщухнуть всі ці питання, і дасть свої пояснення чи коментарі, якщо забажає".

Деталі: На запитання, чи насправді Дугарь надсилала повідомлення президенту Зеленському, адвокат відповів, що не може "давати за свою підзахисну такі відповіді". При цьому Ореховський додав, що якщо президент подібне сказав – "значить він відповідає за свої слова".

Видання зазначає, що інший адвокат Віталій Коломієць взагалі відмовився коментувати ці заяви.

Що було раніше: 20 травня під час пресконференції Зеленський розповів усій державі, що переписується з Дугарь, а потім показав переписку одному з журналістів.

Президент сказав, що переписка з Дугарь – не є випадковою. "Якби я вірив, що ця дівчина має відношення до вбивства, я б не переписувався", додав він.

Теми: ЗеленськийСправа Шеремета


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