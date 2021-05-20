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Дугарь подумает, комментировать ли "переписку с Зеленским" – адвокат

Четверг, 20 мая 2021, 19:08
Дугарь подумает, комментировать ли переписку с Зеленским – адвокат

Фигурантка по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь пока отказывается комментировать заявления президента Владимира Зеленского об их переписке.

Источник: адвокат Дугарь Николай Ореховский в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Ореховского: "Она сказала, что не будет давать комментарии никому по этому вопросу...

Она сама решит, каким образом ответит всем, потому что ее много начали с этим вопросом набирать .... Поэтому она сейчас подумает, когда утихнут все эти вопросы, и даст свои объяснения или комментарии, если пожелает".

Детали: На вопрос, действительно ли Дугарь отправляла сообщение президенту Зеленскому, адвокат ответил, что не может "давать за свою подзащитную такие ответы". При этом Ореховский добавил, что если президент подобное сказал - "значит он отвечает за свои слова".

Издание отмечает, что другой адвокат Виталий Коломиец вообще отказался комментировать эти заявления.

Что было раньше: 20 мая во время пресс-конференции Зеленский рассказал всей стране, что переписывается с Дугарь, а затем показал переписку одному из журналистов.

Президент сказал, что переписка с Дугарь - не случайно. "Если бы я верил, что эта девушка имеет отношение к убийству, я бы не переписывался", добавил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийДело Шеремета
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