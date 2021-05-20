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Ще трьох російських акторів визнали загрозою українській нацбезпеці

Четвер, 20 травня 2021, 20:44
на фото актор Ігор Петренко

За поданням Служби безпеки російських акторів Ігоря Копилова, Ігоря Петренка та Марію Миронову внесли до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Джерело: пресслужба Мінкультури

Деталі: Зазначається, що 11 травня до МКІП надійшов лист СБУ щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Копилова, Петренка та Миронову. Наразі їх внесли до переліку.

Тепер у цьому переліку є 192 людини.

Нагадаємо: Міністерство культури включило російського актора Олексія Гуськова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Українська правда
Теми: МінкультуриСБУРосіяокупаціякіно


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