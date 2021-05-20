Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще трьох російських акторів визнали загрозою українській нацбезпеці

Четвер, 20 травня 2021, 20:44
Ще трьох російських акторів визнали загрозою українській нацбезпеці
на фото актор Ігор Петренко

За поданням Служби безпеки російських акторів Ігоря Копилова, Ігоря Петренка та Марію Миронову внесли до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Джерело: пресслужба Мінкультури

Деталі: Зазначається, що 11 травня до МКІП надійшов лист СБУ щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Копилова, Петренка та Миронову. Наразі їх внесли до переліку.

Тепер у цьому переліку є 192 людини.

Нагадаємо: Міністерство культури включило російського актора Олексія Гуськова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МінкультуриСБУРосіяокупаціякіно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Мінкультури
Три дні на передачу майна. Комісія Мінкульту завершила роботу у Києво-Печерській лаврі
Держкіно підтримує чи шкодить: історія інтерв'ю, яке не відбулось
Державі повернули вже третину будівель лаври в Києві, в яких хазяйнувала УПЦ МП
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: