Ще трьох російських акторів визнали загрозою українській нацбезпеці
Четвер, 20 травня 2021, 20:44
За поданням Служби безпеки російських акторів Ігоря Копилова, Ігоря Петренка та Марію Миронову внесли до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
Джерело: пресслужба Мінкультури
Деталі: Зазначається, що 11 травня до МКІП надійшов лист СБУ щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Копилова, Петренка та Миронову. Наразі їх внесли до переліку.
Тепер у цьому переліку є 192 людини.
Нагадаємо: Міністерство культури включило російського актора Олексія Гуськова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.
Українська правда