Ще трьох російських акторів визнали загрозою українській нацбезпеці

За поданням Служби безпеки російських акторів Ігоря Копилова, Ігоря Петренка та Марію Миронову внесли до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Джерело: пресслужба Мінкультури

Деталі: Зазначається, що 11 травня до МКІП надійшов лист СБУ щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Копилова, Петренка та Миронову. Наразі їх внесли до переліку.

Тепер у цьому переліку є 192 людини.

Нагадаємо: Міністерство культури включило російського актора Олексія Гуськова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.