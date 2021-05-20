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Еще трех российских актеров признали угрозой украинской нацбезопасности

Четверг, 20 мая 2021, 20:44
на фото актер игорь петренко

По представлению Службы безопасности российских актеров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову внесли в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Источник: пресс-служба Минкультуры

Детали: Отмечается, что 11 мая в МКИП поступило письмо СБУ о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова, Петренко и Миронову. Сейчас их внесли в перечень.

Теперь в этом перечне есть 192 человека.

Напомним: Министерство культуры включило российского актера Алексея Гуськова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Украинская правда
Темы: МинкультурыСБУРосcияоккупациякино


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