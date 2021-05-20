Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще трех российских актеров признали угрозой украинской нацбезопасности

Четверг, 20 мая 2021, 20:44
Еще трех российских актеров признали угрозой украинской нацбезопасности
на фото актер игорь петренко

По представлению Службы безопасности российских актеров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову внесли в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Источник: пресс-служба Минкультуры

Детали: Отмечается, что 11 мая в МКИП поступило письмо СБУ о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова, Петренко и Миронову. Сейчас их внесли в перечень.

Теперь в этом перечне есть 192 человека.

Напомним: Министерство культуры включило российского актера Алексея Гуськова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинкультурыСБУРосcияоккупациякино
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Минкультуры
Три дня для передачи имущества. Комиссия Минкульта завершила работу в Киево-Печерской лавре
Госкино поддерживает или вредит: история несостоявшегося интервью
Государству вернули уже треть зданий лавры в Киеве, в которых хозяйничала УПЦ МП
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: