Близько 60% дорослих в США отримали хоча б одне щеплення, і майже 48% дорослих повністю вакциновані.

Джерело: CNN з посиланням на Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC)

Деталі: Зокрема, серед літніх людей майже 85% отримали хоча б одну щеплення і близько 73% - повністю вакциновані.

Як зазначається, сім штатів досягли мети адміністрації Байдена вакцинувати не менше 70% дорослих хоча б однієї дозою вакцини проти COVID-19 до 4 липня.

У середньому в США роблять 1,8 млн щеплень на день. CNN зазначає, що середній семиденний темп введення вакцини знижується.

Нагадаємо: Вакцинація в США розпочалась 14 грудня.