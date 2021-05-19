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У США повністю вакцинували половину населення

Середа, 19 травня 2021, 00:43

Близько 60% дорослих в США отримали хоча б одне щеплення, і майже 48% дорослих повністю вакциновані.

Джерело: CNN  з посиланням на Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC)

Деталі: Зокрема, серед літніх людей майже 85% отримали хоча б одну щеплення і близько 73% - повністю вакциновані.

Як зазначається, сім штатів досягли мети адміністрації Байдена вакцинувати не менше 70% дорослих хоча б однієї дозою вакцини проти COVID-19 до 4 липня.

У середньому в США роблять 1,8 млн щеплень на день. CNN зазначає, що середній семиденний темп введення вакцини знижується.

Нагадаємо: Вакцинація в США розпочалась 14 грудня.

Теми: вакцинаціяСША


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