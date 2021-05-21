США увеличивают экспорт доз вакцины против COVID-19 – Reuters
Соединенные Штаты увеличивают экспорт ковид-вакцин, в приоритете - страны их полушария.
Источник: Reuters со ссылкой на источники
Детали: Как сообщают информированные лица США рассматривают возможность экспорта 80 млн доз вакцин собственного производства.
К примеру, Pfizer осуществляет поставки со своего завода в Мичигане в соседние со Штатами Канаду и Мексику, а также почти в 10 стран Латинской Америки, среди которых – Бразилия, Коста-Рика, Эквадор, Перу и Уругвай.
Предпочтение в снабжении вакцинами предоставляют тем странам, где происходят самые вспышки COVID-19.
Однако в Белом доме не определились окончательно, в какие страны еще отправлять вакцины, чтобы это было в интересах народа США.
Напомним: Около 60% взрослых в США получили хотя бы одну прививку, и почти 48% взрослых полностью вакцинированы.