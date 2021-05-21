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США увеличивают экспорт доз вакцины против COVID-19 – Reuters

Пятница, 21 мая 2021, 02:23

Соединенные Штаты увеличивают экспорт ковид-вакцин, в приоритете - страны их полушария.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Как сообщают информированные лица США рассматривают возможность экспорта 80 млн доз вакцин собственного производства.

К примеру, Pfizer осуществляет поставки со своего завода в Мичигане в соседние со Штатами Канаду и Мексику, а также почти в 10 стран Латинской Америки, среди которых – Бразилия, Коста-Рика, Эквадор, Перу и Уругвай.

Предпочтение в снабжении вакцинами предоставляют тем странам, где происходят самые вспышки COVID-19.

Однако в Белом доме не определились окончательно, в какие страны еще отправлять вакцины, чтобы это было в интересах народа США.

Напомним: Около 60% взрослых в США получили хотя бы одну прививку, и почти 48% взрослых полностью вакцинированы.

Темы: СШАвакцинациякоронавирус


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