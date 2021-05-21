Серед країн Європи Україна лишається в 10-ці лідерів за смертністю від коронавірусу
За минулу добу у світі діагностували понад 647 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна займає 8 місце серед країн Європи за кількістю смертей від коронавірусу з початку пандемії.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 259 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 83 тисячі, в Аргентині – майже 36 тисяч.
Окрім того, понад 30 тисяч хворих зареєстрували у США. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Колумбія і Франція.
Україна серед країн світу займає 20 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію і 8 за смертністю.
Померли за добу майже 13 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 146 515 004. Наразі нараховується майже 16 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 444 303 смерті від COVID-19.
Передісторія:
- За добу 19 травня в Україні зафіксували 5 165 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 203, одужали 16 748 осіб.