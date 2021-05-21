Среди стран Европы Украина остается в 10-ке лидеров по смертности от коронавируса
За минувшие сутки в мире диагностировали более 647 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина занимает 8 место среди стран Европы по количеству смертей от коронавируса с начала пандемии.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 259 000 новых заражений, в Бразилии - более 83 000, в Аргентине - почти 36 000.
Кроме того, более 30 000 больных зарегистрировали в США. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Колумбия и Франция.
Украина среди стран мира занимает 20 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 6 позицию, по смертности – 8 место.
Умерли за сутки почти 13 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга 146515 004. Сейчас насчитывается почти 16 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 3 444 303 смерти от COVID-19.
Предыстория:
- За сутки 19 мая в Украине зафиксировали 5 165 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, летальных случаев – 203, выздоровели 16 748 человек.