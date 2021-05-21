Среди стран Европы Украина остается в 10-ке лидеров по смертности от коронавируса

За минувшие сутки в мире диагностировали более 647 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина занимает 8 место среди стран Европы по количеству смертей от коронавируса с начала пандемии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 259 000 новых заражений, в Бразилии - более 83 000, в Аргентине - почти 36 000.

Кроме того, более 30 000 больных зарегистрировали в США. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Колумбия и Франция.

Украина среди стран мира занимает 20 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 6 позицию, по смертности – 8 место.

Умерли за сутки почти 13 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 146515 004. Сейчас насчитывается почти 16 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 444 303 смерти от COVID-19.

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