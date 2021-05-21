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Після взаємних санкцій Європарламент заморозив інвестиційну угоду з Китаєм

П'ятниця, 21 травня 2021, 06:23

Через санкції, введені проти представників ЄС, Європарламент відхилив ратифікацію всеосяжної угоди про співпрацю в області інвестицій з Китаєм.

Джерело: DW з посиланням на резолюцію Європейського парламенту

Деталі: Подальше обговорення цього договору заморожене – до тих пір, поки не будуть зняті санкції.

Депутати також закликали Єврокомісію проконсультуватися з парламентом, "перш ніж робити якісь кроки щодо укладення та підписання" угоди.

Переговори про співпрацю в області інвестицій між Євросоюзом і Китаєм тривали кілька років.

У підсумку в грудні минулого року Брюссель і Пекін домовилися про основні пункти цієї угоди.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен зазначила тоді, що ЄС, який має "найбільший відкритий ринок світу", готовий до співпраці в галузі торгівлі та інвестицій з Китаєм.

Однак потім відносини сторін погіршилися.

У березні ЄС ввів санкції проти чиновників в китайській провінції Синьцзян за переслідування уйгурів – мусульманської меншини в КНР. Китай ввів відповідні заходи проти європейських політиків і вчених.

Нагадаємо: 

  • Ще у вересні 2020 року повідомлялось, що влада Китаю побудувала близько 400 таборів для так званого "перевиховання" меншин, зокрема уйгурів, боротьбою з якими вони займаються останні роки.
  • Уйгури – корінний народ Східного Туркестану, що нині проживає на території Китаю, зокрема біля міста Синьцзян. За різними даними, в Китаї наразі близько 10 мільйонів уйгурів.
  • Досить довгий час етнічна група дискримінується з боку офіційної влади з метою їх асиміляції. Серед "популярних" заходів для цього використовуються так звані табори "перевиховання". Там до уйгурів застосовують як фізичне, так і моральне насилля: змушують працювати на фабриках, гвалтують, б’ють, вчать північнокитайський діалект та змушують прославляти партію.

Теми: ЄСКитайЄвропарламент


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