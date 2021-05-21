Після взаємних санкцій Європарламент заморозив інвестиційну угоду з Китаєм
Через санкції, введені проти представників ЄС, Європарламент відхилив ратифікацію всеосяжної угоди про співпрацю в області інвестицій з Китаєм.
Джерело: DW з посиланням на резолюцію Європейського парламенту
Деталі: Подальше обговорення цього договору заморожене – до тих пір, поки не будуть зняті санкції.
Депутати також закликали Єврокомісію проконсультуватися з парламентом, "перш ніж робити якісь кроки щодо укладення та підписання" угоди.
Переговори про співпрацю в області інвестицій між Євросоюзом і Китаєм тривали кілька років.
У підсумку в грудні минулого року Брюссель і Пекін домовилися про основні пункти цієї угоди.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен зазначила тоді, що ЄС, який має "найбільший відкритий ринок світу", готовий до співпраці в галузі торгівлі та інвестицій з Китаєм.
Однак потім відносини сторін погіршилися.
У березні ЄС ввів санкції проти чиновників в китайській провінції Синьцзян за переслідування уйгурів – мусульманської меншини в КНР. Китай ввів відповідні заходи проти європейських політиків і вчених.
Нагадаємо:
- Ще у вересні 2020 року повідомлялось, що влада Китаю побудувала близько 400 таборів для так званого "перевиховання" меншин, зокрема уйгурів, боротьбою з якими вони займаються останні роки.
- Уйгури – корінний народ Східного Туркестану, що нині проживає на території Китаю, зокрема біля міста Синьцзян. За різними даними, в Китаї наразі близько 10 мільйонів уйгурів.
- Досить довгий час етнічна група дискримінується з боку офіційної влади з метою їх асиміляції. Серед "популярних" заходів для цього використовуються так звані табори "перевиховання". Там до уйгурів застосовують як фізичне, так і моральне насилля: змушують працювати на фабриках, гвалтують, б’ють, вчать північнокитайський діалект та змушують прославляти партію.