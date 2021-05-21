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После взаимных санкций Европарламент заморозил инвестиционное соглашение с Китаем

Пятница, 21 мая 2021, 06:23
После взаимных санкций Европарламент заморозил инвестиционное соглашение с Китаем

Из-за санкций, введенных против представителей ЕС, Европарламент отклонил ратификацию всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в области инвестиций с Китаем.

Источник: DW со ссылкой на резолюцию Европейского парламента

Детали: Дальнейшее обсуждение этого договора заморожено - до тех пор, пока не будут сняты санкции.

Депутаты также призвали Еврокомиссию проконсультироваться с парламентом, "прежде чем делать какие-то шаги по заключению и подписанию" соглашения.

Переговоры о сотрудничестве в области инвестиций между Евросоюзом и Китаем продолжались несколько лет.

В итоге в декабре прошлого года Брюссель и Пекин договорились об основных пунктах этого соглашения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила тогда, что ЕС, который должен "самый большой открытый рынок мира", готов к сотрудничеству в области торговли и инвестиций с Китаем.

Однако затем отношения сторон ухудшились.

В марте ЕС ввел санкции против чиновников в китайской провинции Синьцзян за преследование уйгуров – мусульманского меньшинства в КНР. Китай ввел соответствующие меры против европейских политиков и ученых.

Напомним:

  • В сентябре прошлого года сообщалось, что власти Китая построили около 400 лагерей для так называемого "перевоспитания" меньшинств, в частности уйгуров, борьбой с которыми они занимаются последние годы.
  • Уйгуры - коренной народ Восточного Туркестана, ныне проживающий на территории Китая, в частности возле города Синьцзян. По разным данным, в Китае сейчас около 10 миллионов уйгуров.
  • Достаточно долгое время этническая группа дискриминируется со стороны официальных властей с целью их ассимиляции. Среди "популярных" мероприятий для этого используются так называемые лагеря "перевоспитания". Там к уйгурам применяют как физическое, так и моральное насилие: заставляют работать на фабриках, насилуют, бьют, учат северокитайскому диалекту и заставляют прославлять партию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСКитайЕвропарламент
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