После взаимных санкций Европарламент заморозил инвестиционное соглашение с Китаем

Из-за санкций, введенных против представителей ЕС, Европарламент отклонил ратификацию всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в области инвестиций с Китаем.

Источник: DW со ссылкой на резолюцию Европейского парламента

Детали: Дальнейшее обсуждение этого договора заморожено - до тех пор, пока не будут сняты санкции.

Депутаты также призвали Еврокомиссию проконсультироваться с парламентом, "прежде чем делать какие-то шаги по заключению и подписанию" соглашения.

Переговоры о сотрудничестве в области инвестиций между Евросоюзом и Китаем продолжались несколько лет.

В итоге в декабре прошлого года Брюссель и Пекин договорились об основных пунктах этого соглашения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила тогда, что ЕС, который должен "самый большой открытый рынок мира", готов к сотрудничеству в области торговли и инвестиций с Китаем.

Однако затем отношения сторон ухудшились.

В марте ЕС ввел санкции против чиновников в китайской провинции Синьцзян за преследование уйгуров – мусульманского меньшинства в КНР. Китай ввел соответствующие меры против европейских политиков и ученых.

Напомним: