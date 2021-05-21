После взаимных санкций Европарламент заморозил инвестиционное соглашение с Китаем
Из-за санкций, введенных против представителей ЕС, Европарламент отклонил ратификацию всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в области инвестиций с Китаем.
Источник: DW со ссылкой на резолюцию Европейского парламента
Детали: Дальнейшее обсуждение этого договора заморожено - до тех пор, пока не будут сняты санкции.
Депутаты также призвали Еврокомиссию проконсультироваться с парламентом, "прежде чем делать какие-то шаги по заключению и подписанию" соглашения.
Переговоры о сотрудничестве в области инвестиций между Евросоюзом и Китаем продолжались несколько лет.
В итоге в декабре прошлого года Брюссель и Пекин договорились об основных пунктах этого соглашения.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила тогда, что ЕС, который должен "самый большой открытый рынок мира", готов к сотрудничеству в области торговли и инвестиций с Китаем.
Однако затем отношения сторон ухудшились.
В марте ЕС ввел санкции против чиновников в китайской провинции Синьцзян за преследование уйгуров – мусульманского меньшинства в КНР. Китай ввел соответствующие меры против европейских политиков и ученых.
Напомним:
- В сентябре прошлого года сообщалось, что власти Китая построили около 400 лагерей для так называемого "перевоспитания" меньшинств, в частности уйгуров, борьбой с которыми они занимаются последние годы.
- Уйгуры - коренной народ Восточного Туркестана, ныне проживающий на территории Китая, в частности возле города Синьцзян. По разным данным, в Китае сейчас около 10 миллионов уйгуров.
- Достаточно долгое время этническая группа дискриминируется со стороны официальных властей с целью их ассимиляции. Среди "популярных" мероприятий для этого используются так называемые лагеря "перевоспитания". Там к уйгурам применяют как физическое, так и моральное насилие: заставляют работать на фабриках, насилуют, бьют, учат северокитайскому диалекту и заставляют прославлять партию.