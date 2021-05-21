Доба на Донбасі: окупанти 10 разів зривали "тишу"
За добу 20 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби – два рази.
Джерело: Ранкове зведення штабу ООС
Деталі: Неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.
Поблизу Павлополя ворог двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке та Мар’їнка, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.
Неподалік селищ Шуми та Гнутове російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.
Втрат серед бійців ЗСУ немає.
Станом на 7 годину ранку 21 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Пісків противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.
У передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували у бік позицій українських захисників ручні та станкові протитанкові гранатомети.