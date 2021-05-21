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Сутки на Донбассе: оккупанты 10 раз срывали "тишину"

Пятница, 21 мая 2021, 07:42

За сутки 20 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток – два раза.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Неподалеку населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Павлополя враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел со станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Авдеевка, Троицкое и Марьинка, а у Новоселовки – еще и с крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку поселков Шумы и Гнутово российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций ВСУ с автоматических станковых гранатометов, а у Песков – из стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников нет.

По состоянию на 7:00 утра 21 мае зафиксирован 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Песков противник открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде населенного пункта Водяное оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСвойна


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