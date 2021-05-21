Сутки на Донбассе: оккупанты 10 раз срывали "тишину"
За сутки 20 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток – два раза.
Источник: Утренняя сводка штаба ООС
Детали: Неподалеку населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Вблизи Павлополя враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел со станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Авдеевка, Троицкое и Марьинка, а у Новоселовки – еще и с крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку поселков Шумы и Гнутово российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций ВСУ с автоматических станковых гранатометов, а у Песков – из стрелкового оружия.
Потерь среди украинских защитников нет.
По состоянию на 7:00 утра 21 мае зафиксирован 2 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Песков противник открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
В пригороде населенного пункта Водяное оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.