Збиття літака МАУ в Ірані було терористичним актом – суд Канади

Збиття літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана Іранською революційною гвардією було навмисним терористичним актом.

Таке рішення виніс Верховний суд канадської провінції Онтаріо, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Global News.

Суддя Едвард Белобаба встановив, що "на основі балансу ймовірностей ракетні атаки на рейс 752 були умисними".

"Позивачі довели, що збиття обвинуваченими рейсу 752 було актом тероризму і являє собою "терористичну діяльність"", - додав суддя.

У своєму рішенні суддя суду Онтаріо спирався на думки двох експертів, один з яких дійшов висновку, що Революційна гвардія "знала, що рейс PS 752 був цивільним літаком, і цілеспрямовано збив його з метою знищення".

Суддя виніс рішення проти Ірану за цивільним позовом, поданим чотирма сім'ями загиблих на борту рейсу 8 січня 2020 року.

Іран отримав судові папери, але не захищався в судовому процесі. У справі обвинуваченими серед інших фігурують Іран, Революційна гвардія, Збройні сили Ірану та верховний керівник Алі Хаменеї

Рішення фактично дозволяє сім'ям у Канаді вимагати від Ірану відшкодування збитків.

На борту літака МАУ загинули усі 176 пасажирів та екіпаж, у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни.

Нагадаємо, глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф визнав, що іранські військові від початку знали, що це вони збили літак "Міжнародних авіаліній України", але вимагали приховувати цей факт.