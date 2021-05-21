Уничтожение самолета МАУ в Иране было террористическим актом – суд Канады

Уничтожение самолета "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана Иранской революционной гвардией было преднамеренным террористическим актом.

Такое решение вынес Верховный суд канадской провинции Онтарио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Global News.

Судья Эдвард Белобаба установил, что "на основе баланса вероятностей ракетные атаки на рейс 752 были умышленными".

"Истцы доказали, что сбивание обвиняемыми рейса 752 было актом терроризма и представляет собой "террористическую деятельность"", - добавил судья.

В своем решении судья суда Онтарио опирался на мнения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Революционная гвардия "знала, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и целенаправленно сбила его с целью уничтожения".

Судья вынес решение против Ирана по гражданскому иску, поданному четырьмя семьями погибших на борту рейса 8 января 2020 года.

Иран получил судебные бумаги, но не защищался в судебном процессе.

По делу обвиняемыми среди других фигурируют Иран, Революционная гвардия, Вооруженные силы Ирана и верховный руководитель Али Хаменеи.

Решение фактически позволяет семьям в Канаде требовать от Ирана возмещения убытков.

На борту самолета МАУ погибли все 176 пассажиров и экипаж, в том числе 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны.