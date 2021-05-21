Оригінал Конституції Пилипа Орлика буде в Україні на День незалежності

Швеція тимчасово передасть Україні оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика 1710 року для експонування до 30-ї річниці незалежності України.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook

Пряма мова: "Я обіцяв сюрприз і тепер це вже не секрет: вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до Української держави.

Ми повертаємо Україні Україну. Присутність оригіналу Конституції вже у незалежній державі – це ще один крок відновлення нашої історичної тяглості від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки і донині".

Деталі: Кулеба зазначив, що за дорученням президента Володимира Зеленського МЗС звернулося до Швеції з проханням надати у позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика (1710) для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності.

"Це були вкрай складні переговори, нам пропонували копію, але ми хотіли лише оригінал, який ніколи не був в Україні. І тому я особливо вдячний Швеції за вияв справжньої солідарності з Україною та взаємної готовності надалі розвивати тисячолітні зв’язки між нашими народами", – зазначив Кулеба.

Кулеба подякував Національному архіву Швеції Riksarkivet та його директорці Карін Острем Іко за можливість представити українцям та іноземним гостям "надзвичайно важливу для історії українського державотворення реліквію".

Також голова МЗС подякував швецькій колезі Анн Лінде та українським колегам по Кабміну.

"Конституція Орлика буде не єдиним шведським експонатом - Лінчопінгська міська бібліотека погодилась надати для тимчасового експонування в Україні Гетьманську булаву, яка, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику. Я також вдячний бібліотеці за це рішення", – додав міністр.

Цьому передувало: 20 травня Володимир Зеленський на підсумковій за 2 роки президентства пресконференції анонсував грандіозне святкування 30-річчя незалежності України та пообіцяв, що в Україну вперше привезуть Конституцію Пилипа Орлика.