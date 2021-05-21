Оригинал Конституции Пилипа Орлика будет в Украине на День независимости

Швеция временно передаст Украине оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика 1710 года для экспонирования к 30-й годовщине независимости Украины в "Софии Киевской".

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook и министра культуры Александр Ткачекно в Telegram

Прямая речь: "Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство.

Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве – это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день".

Детали: Кулеба отметил, что по поручению президента Владимира Зеленского МИД обратился к Швеции с просьбой одолжить оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика (1710) для ее временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины Независимости.

"Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине. И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами", – отметил Кулеба.

Кулеба поблагодарил Национальный архив Швеции Riksarkivet и его директрису Карин Острем Ико за возможность представить украинцам и иностранным гостям "чрезвычайно важную для истории украинского государства реликвию".

Также глава МИД поблагодарил шведскую коллегу Анн Линде и украинских коллег по Кабмину.

"Конституция Орлика будет не единственным шведским экспонатом – Линчопингская городская библиотека согласилась предоставить для временного экспонирования в Украине гетманскую булаву, которая, по легенде, после Гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Пилипу Орлику. Я также благодарен библиотеке за это решение", – добавил Кулеба.

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что заповедник "София Киевская" примет Конституцию Орлика и обеспечит доступ всем желающим. Оригинал документа можно будет увидеть летом, затем он вернется в Швецию.

По словам Ткаченко, "это крайне важный международный жест для Украины, ведь история – часть нашей идентичности и культуры".

Этому предшествовало: 20 мая Владимир Зеленский на итоговой за 2 года президентства пресс-конференции анонсировал грандиозное празднование 30-летия независимости Украины и пообещал, что в Украину впервые привезут Конституцию Пилипа Орлика.

Справка: Конституция Пилипа (Филиппа) Орлика (Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского) – конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключен 5 апреля 1710 года при Бендерах (ныне Молдова).

Документ должен был быть ратифицирован шведским королем Карлом XII в случае его победы в Северной войне. Действовал 4 года.

Документ состоит из преамбулы и 16 статей. Написан на староукраинском языке и на латыни. Договор на староукраинском языке хранится в Москве (копия есть в Музее гетманства в Киеве), на латыни –- в Швеции.

Конституция является памятником украинской политико-философской и правовой мысли.