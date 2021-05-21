Оригинал Конституции Пилипа Орлика будет в Украине на День независимости

Швеция временно передаст Украине оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика 1710 года для экспонирования к 30-й годовщине независимости Украины.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook

Прямая речь: "Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство.

Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве – это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день".

Детали: Кулеба отметил, что по поручению президента Владимира Зеленского МИД обратился к Швеции с просьбой одолжить оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика (1710) для ее временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины Независимости.

"Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине. И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами", – отметил Кулеба.

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