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Верховна Рада просить США завадити будівництву "Північного потоку-2"

П'ятниця, 21 травня 2021, 11:37

Народні депутати підтримали Постанову про звернення до Конгресу США щодо запровадження санкцій проти будівництва газопроводу "Північний потік-2". 

Джерело: засідання ВРУ, постанова №5520

Деталі: Ініціював постанову голова Верховної Ради Дмитро Разумков. "За" висловились 292 нардепи.  Зокрема 217 голосів дала фракція "Слуга народу", 23 – "Європейська солідарність", 17 – "Голос", 12 – "Довіра", 10 – "Батьківщина" та 7 – "За майбутнє".  Не голосували нардепи від "Опозиційної платформи – За життя". 

Документ закликає США використати всі можливі законні інструменти, щоб зупинити будівництво газопроводу шляхом запровадження санкцій. 

У пояснювальній записці до документу йдеться, що газопровід є одним із інструментів Росії у гібридній війні проти України. Водночас, метою "Північного потоку-2" є розділення Європи, посилення залежності ЄС від постачання російського газу та створення механізму тиску на Україна та інші держави Європи. Саме для відвернення ворожих дій РФ нардепи вважають за доцільне звернутись до палат Конгресу з проханням посилити санкційний тиск та завадити завершенню будівництва газопроводу. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський вважає, що є ризик зняття санкцій США з "Північного потоку-2" під тиском Росії.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Водночас Держдепартамент США запропонував ввести санкції щодо чотирьох російських кораблів, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", і чотирьох пов'язаних з проєктом компаній.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку - 2" позитивним сигналом.

Читайте також: Ще не перемога "Газпрому": як Україні повернути підтримку США щодо "Північного потоку-2"

Українська правда


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