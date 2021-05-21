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Верховная Рада просит США помешать строительству "Северного потока-2"

Пятница, 21 мая 2021, 11:37

Народные депутаты поддержали Постановление об обращении к Конгрессу США о введении санкций против строительства газопровода "Северный поток-2".

Источник: заседание ВРУ, постановление №5520

Детали: Инициировал постановление председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. "За" высказались 292 нардепа. В частности 217 голосов дала фракция "Слуга народа", 23 – "Европейская солидарность", 17 – "Голос", 12 – "Доверие", 10 – "Батькивщина" и 7 – "За будущее". Не голосовали нардепы от "Оппозиционного платформы – За жизнь".

Документ призывает США использовать все возможные законные инструменты, чтобы остановить строительство газопровода путем введения санкций.

В пояснительной записке к документу говорится, что газопровод является одним из инструментов России в гибридной войне против Украины. В то же время, целью "Северного потока-2" является разделение Европы, усиление зависимости ЕС от поставок российского газа и создание механизма давления на Украину и другие государства Европы. Именно для предотвращения враждебных действий РФ нардепы считают целесообразным обратиться к палатам Конгресса с просьбой усилить санкционный давление и помешать завершению строительства газопровода.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский считает, что есть риск снятия санкций США с "Северного потока-2" под давлением России.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

В то же время Госдепартамент США предложил ввести санкции в отношении четырех российских судов, участвующих в строительстве "Северного потока-2", и четырех связанных с проектом компаний.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.

Читайте также: Еще не победа "Газпрома": как Украине вернуть поддержку США по "Северному потоку-2".

Ольга Гетьманец, УП


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