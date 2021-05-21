"Шлюбний" аферист підкупив працівницю СІЗО: передавала алкоголь та мобільні телефони

Співробітницю Лук'янівського СІЗО столиці підозрюють у хабарництві - 160 тисяч гривень вона отримала від "шлюбного афериста" за поліпшення умов утримання в'язнів.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець

Деталі: Співробітниці ДУ "Київський слідчий ізолятор" повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за створення особливих умов утримання в режимній установі.

Згідно з матеріалами слідства, молодший інспектор 2-ої категорії відділу режиму і охорони ДУ "Київський слідчий ізолятор" погодилася за грошову винагороду забезпечувати одному з ув’язнених та його співкамерникам більш комфортні умови утримання в СІЗО, а також передавати заборонені предмети, а саме спиртні напої, мобільні телефони, зарядні пристрої до них, SIM-картки тощо.

За такі послуги співробітниця СІЗО упродовж 2019 року отримувала від арештанта на банківську картку грошові кошти у сумі від 6 до 15 тисяч гривень щомісяця.

Загальна сума неправомірної вигоди, яку отримала підозрювана за цей період, склала понад 160 тис. гривень. Суд обрав їй запобіжний захід - особисте зобов'язання.

Крім того, ув’язненому, який надавав неправомірну вигоду співробітниці СІЗО, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України.

Максимець вказує, що ув’язненим, який підкупив співробітницю СІЗО, виявився добре відомий "шлюбний аферист" з Молдови.

У квітні 2021 року столичний суд дав йому 6 років позбавлення волі за те, що ошукав потерпілих на 1,5 мільйона гривень.