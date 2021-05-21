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"Брачный" аферист подкупил сотрудницу СИЗО: передавала алкоголь и мобильные телефоны

Пятница, 21 мая 2021, 11:59
Брачный аферист подкупил сотрудницу СИЗО: передавала алкоголь и мобильные телефоны

Сотрудницу Лукьяновского СИЗО столицы подозревают во взяточничестве - 160 тысяч гривен она получила от "брачного афериста" за улучшение условий содержания заключенных.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец

Детали: Сотруднице ГУ "Киевский следственный изолятор" сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за создание особых условий содержания в режимной учреждении.

Согласно материалам следствия, младший инспектор второй категории отдела режима и охраны ГУ "Киевский следственный изолятор" согласилась за денежное вознаграждение обеспечивать одному из заключенных и его сокамерникам более комфортные условия содержания в СИЗО, а также передавать запрещенные предметы, а именно спиртные напитки, мобильные телефоны, зарядные устройства к ним, SIM-карты и тому подобное.

За такие услуги сотрудница СИЗО в течение 2019 года получала от арестанта на банковскую карточку денежные средства в сумме от 6 до 15 000 гривен ежемесячно.

Общая сумма неправомерной выгоды, которую получила подозреваемая за этот период, составила более 160 тыс. гривен. Суд избрал ей меру пресечения - личное обязательство.

Кроме того, заключенному, который предоставлял неправомерную выгоду сотруднице СИЗО, сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Максимец указывает, что заключенным, который подкупил сотрудницу СИЗО, оказался хорошо известный "брачный аферист" из Молдовы.

В апреле 2021 года столичный суд дал ему 6 лет лишения свободы за то, что обманул потерпевших на 1,5 миллиона гривен.

Украинская правда

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Темы: Киевпрокуратура
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