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Понад $3,2 мільйона "общака" вилучили у затриманих "ворів у законі"

П'ятниця, 21 травня 2021, 12:51

Понад 3,2 млн доларів США злочинного "общака" вилучили у затриманих "ворів в законі" на прізвиська "Умка" та "Лаша Сван".

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції

Деталі: Таку суму готівкових коштів вилучили 20 травня під час обшуків.

 

Встановлено, що вилучені кошти є так званим злочинним "общаком", збір та розподіл якого контролювали "вори в законі" "Умка" та "Лаша Сван".

Крім понад 3,2 млн доларів США у різній валюті, поліцейські вилучили дороговартісні транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів.

Що передувало: Поліція заявила про затримання двох найвпливовіших в Україні "ворів у законі". Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені особою, яка перебуває у статусі "вора в законі" (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, "ворам в законі" може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: поліція


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