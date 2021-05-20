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"Умка" й "Лаша Сван": поліція затримала впливових "ворів у законі" 

Четвер, 20 травня 2021, 09:16
Умка й Лаша Сван: поліція затримала впливових ворів у законі 

Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні "ворів в законі": "Умку" затримали в аеропорту Дніпра, а особу на прізвисько "Лаша Сван" – у готелі. 

Джерело: МВС та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Пряма мова Авакова: "Продовжуємо непримиренну війну з організованою злочинністю - поліція затримала двох найвпливовіших "ворів в законі" в Україні. Нове законодавство, політична воля і фах оперативників поступово винищать це ганебне кримінальне явище. Ми не зупинимося". 

Деталі: Правоохоронці встановили усі сфери їхньої діяльності та зв’язки. Ці особи з "верхівки" злочинного світу утворювали злочинні угруповання та контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління спільно з Офісом генерального прокурора понад рік документували докази поширення злочинного впливу "ворів в законі". 

Відомо, що "Умка", коронований у 2014 році, та "Лаша Сван", "вор в законі" з 1995-го, здобули свої високі "звання" від топ-представників російського кримінального світу. 

Вони вважалися одними із найвпливовіших "ворів в законі" в Україні та контролювали криміналітет одразу в кількох областях: Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та в частині Західного регіону.

Документування протиправної діяльності "ворів в законі" відбувалося у два основні етапи. 

Перший – у квітні цього року, коли під час масштабної поліцейської спецоперації на Дніпропетровщині викрили злочинне угруповання під керівництвом так званого "положенця" та повідомили про підозру одразу 16-м його учасникам, серед яких п’ятеро "смотрящих" та четверо кримінальних "авторитетів".

Другий етап відбувся 19 травня. Поліцейські затримали двох "ворів в законі": "Умку" - в аеропорту Дніпра під час спроби виїхати з країни, "Лашу Сван"  – в готелі.

 
 
 

Наразі слідчі за погодженням з процесуальними керівниками готують їм повідомлення про підозру за ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення та поширення злочинного впливу у відповідному кримінальному статусі).

 

Тривають обшуки. 

 
 

Від УП: За даними ЗМІ, "Умка" –це 48-річний уродженець Дніпра Сергій Олійник, який був уведений у ранг "злодія в законі" в лютому 2014 року в Санкт-Петербурзі. Посередником виступив відомий одеський бандит Володимир Мєлкій на прізвисько Полтава.

Лаша Сван (Лаша Очамчирський) – 47-річний уродженець грузинського міста Руставі Лаша Джачвліані, якого не раз затримували в Києві.

Передісторія:

  • Кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі" набула чинності в Україні з червня 2020 року, після ухвалення відповідних змін до законодавства.
  • У лютому 2021 року в Україні вперше повідомили про підозру "вору в законі": 28-річному громадянину Грузії  на прізвисько "Гіга Озургетський" (був "коронований" у Греції у 2013 році), а також двом його "смотрящим".
  • 14 травня Рада національної безпеки та оборони запровадила спеціальні санкції до 557 "ворів у законі", відомих у світі. Більшість із них перебувають зараз не в Україні.

"Українська правда" в Threads

Теми: криміналполіціяАваковДніпро
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