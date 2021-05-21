Более $3,2 миллиона "общака" изъяли у задержанных "воров в законе"

Более 3,2 миллиона долларов США преступного "общака" изъяли у задержанных "воров в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван".

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции

Детали: Такую сумму наличных средств изъяли 20 мая во время обысков.

Установлено, что изъятые средства являются так называемым преступным "общаком", сбор и распределение которого контролировали "воры в законе" "Умка" и "Лаша Сван".

Кроме более 3,2 миллиона долларов США в разной валюте, полицейские изъяли дорогостоящие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ценных ювелирных изделий.

Что предшествовало: Полиция заявила о задержании двух влиятельнейших в Украине "воров в законе". Им инкриминируют умышленное установление и распространение в обществе преступного влияния, совершенные лицом, находящимся в статусе "вора в законе" (ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, "ворам в законе" грозит до пятнадцати лет лишения свободы.