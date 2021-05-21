Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более $3,2 миллиона "общака" изъяли у задержанных "воров в законе"

Пятница, 21 мая 2021, 12:51
Более $3,2 миллиона общака изъяли у задержанных воров в законе

Более 3,2 миллиона долларов США преступного "общака" изъяли у задержанных "воров в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван".

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции

Детали: Такую сумму наличных средств изъяли 20 мая во время обысков.

 

Установлено, что изъятые средства являются так называемым преступным "общаком", сбор и распределение которого контролировали "воры в законе" "Умка" и "Лаша Сван".

Кроме более 3,2 миллиона долларов США в разной валюте, полицейские изъяли дорогостоящие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ценных ювелирных изделий.

Что предшествовало: Полиция заявила о задержании двух влиятельнейших в Украине "воров в законе". Им инкриминируют умышленное установление и распространение в обществе преступного влияния, совершенные лицом, находящимся в статусе "вора в законе" (ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, "ворам в законе" грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: