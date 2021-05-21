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Шмигаль озвучив детальний план поставок вакцин в Україну

П'ятниця, 21 травня 2021, 13:14
Шмигаль озвучив детальний план поставок вакцин в Україну

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля загалом Україною законтрактовано 34 млн доз вакцин від корона вірусу, ще 8 млн доз надійдуть у рамках ініціативи COVAX.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Дениса Шмигаля

Деталі: Зокрема всю кількість вакцин складають: 21,2 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, понад 10 млн доз AstraZeneca і майже 2 млн доз Sinovac.

Пряма мова Шмигаля: "240 тисяч доз вакцини Pfizer вже поставили до України за програмою COVAX, до кінця травня має бути поставлено майже 350 тисяч доз, у другому кварталі - 500 тисяч, інші постачання - у третьому-четвертому кварталах відповідно.

Novavax планує поставити 4 млн доз у серпні, після чого по 2 млн доз щомісяця, AstraZeneca – більше 10 мільйонів доз: 6,8 млн по COVAX, 2 млн - від Serum Institute, 1,2 млн очікуємо від Польщі, по 100 тисяч нам обіцяють країни-партнери.

По Sinovac поставлено 1,9 млн доз. І також є графік поставок – 500 тисяч доз 26 травня і ще 200 тисяч доз - на початку червня", - сказав він.

Передісторія:

  • 6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала контракт із корпорацією Pfizer на 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинвакцинаціякоронавірус
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