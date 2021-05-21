Шмыгаль озвучил детальный план поставок вакцин в Украине

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля вцелом Украиной законтрактовано 34 млн доз вакцин от коронавируса, еще 8 млн доз поступят в рамках инициативы COVAX.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует Дениса Шмыгаля

Детали: В частности все количество вакцин составляют: 21,2 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, более 10 млн доз AstraZeneca и почти 2 млн доз Sinovac.

Прямая речь Шмыгаля: "240 тысяч доз вакцины Pfizer уже поставили в Украину по программе COVAX, до конца мая должно быть поставлено почти 350 тысяч доз, во втором квартале – 500 тысяч, другие поставки - в третьем-четвертом кварталах соответственно.

Novavax планирует поставить 4 млн доз в августе, после чего по 2 млн доз ежемесячно, AstraZeneca - более 10 млн доз: 6,8 млн по COVAX, 2 млн - от Serum Institute, 1,2 млн ожидаем от Польши, по 100 тысяч нам обещают страны-партнеры.

По Sinovac поставлено 1,9 млн доз. И также график поставок - 500 тысяч доз 26 мая и еще 200 тысяч доз - в начале июня", - сказал он.