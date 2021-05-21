Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко: Раптові облави і постановочні акції – для дискредитації влади Києва

П'ятниця, 21 травня 2021, 13:30
Кличко: Раптові облави і постановочні акції – для дискредитації влади Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що тиск на столичну владу продовжується, а метою обшуків називає дискредитацію своєї команди.

Джерело: Кличко під час онлайн-брифінгу, офіційний портал Києва

Пряма мова: "Так. Перевірки та обшуки тривають. Наприклад, вчора ввечері прокуратура та податкова поліція прийшли в КП "Київтеплоенерго". Після того, як зранку шукали щось у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА. 

Структурні підрозділи надають всю документацію. Навіть ту, що не стосується проваджень, за якими приходять правоохоронці. 

Такі масові раптові облави і постановочні акції – це, ще раз підкреслю, маніпуляції для дискредитації міської влади. Спроба дестабілізувати ситуацію в столиці. Бо вже два тижні ключові комунальні підприємства і підрозділи міста не можуть нормально працювати. Оскільки там зранку до ночі шукають, в основному, документи, які ми самі передали правоохоронцям. За фінансовими порушеннями, які виявили ми самі!".

Деталі: Мер вимагає від правоохоронних органів надати докладний звіт про статус справ, щодо яких КМДА передавала документи за результатами аудитів.

Він заявив, що з 2015-го року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок і передав правоохоронцям матеріали за 316-ма об’єктами аудиту. 

"Тому питання: яка ситуація з цими справами? Чому кілька років чекали, а тепер реагують на результати наших перевірок?! Тільки руки дійшли чи треба терміново заляпати Кличка і столичну владу?", – обурився Кличко.

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиївобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Віталій Кличко
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві
Кличко заявив про тиск на себе: натякнув на "центральну владу"
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: