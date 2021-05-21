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Кличко: Раптові облави і постановочні акції – для дискредитації влади Києва

П'ятниця, 21 травня 2021, 13:30

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що тиск на столичну владу продовжується, а метою обшуків називає дискредитацію своєї команди.

Джерело: Кличко під час онлайн-брифінгу, офіційний портал Києва

Пряма мова: "Так. Перевірки та обшуки тривають. Наприклад, вчора ввечері прокуратура та податкова поліція прийшли в КП "Київтеплоенерго". Після того, як зранку шукали щось у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА. 

Структурні підрозділи надають всю документацію. Навіть ту, що не стосується проваджень, за якими приходять правоохоронці. 

Такі масові раптові облави і постановочні акції – це, ще раз підкреслю, маніпуляції для дискредитації міської влади. Спроба дестабілізувати ситуацію в столиці. Бо вже два тижні ключові комунальні підприємства і підрозділи міста не можуть нормально працювати. Оскільки там зранку до ночі шукають, в основному, документи, які ми самі передали правоохоронцям. За фінансовими порушеннями, які виявили ми самі!".

Деталі: Мер вимагає від правоохоронних органів надати докладний звіт про статус справ, щодо яких КМДА передавала документи за результатами аудитів.

Він заявив, що з 2015-го року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок і передав правоохоронцям матеріали за 316-ма об’єктами аудиту. 

"Тому питання: яка ситуація з цими справами? Чому кілька років чекали, а тепер реагують на результати наших перевірок?! Тільки руки дійшли чи треба терміново заляпати Кличка і столичну владу?", – обурився Кличко.

Теми: Віталій КличкоКиївобшуки


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