Прокуратура провела обшуки в "Київтеплоенерго"
Прокуратура спільно з фіскальною службою провела обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго" та в офісних приміщеннях підрядних підприємств.
Джерело: Київська міська прокуратура, КМДА
Деталі: Обшуки проходили в межах кримінального провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельно-монтажних робіт.
Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство упродовж 2019-2020 років на замовлення КП "Київтеплоенерго" здійснювало роботи з реконструкції тепломереж, капітального ремонту аварійних ділянок тепломереж на загальну суму 260 млн грн.
Підрядна організація виконала вказані роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості робіт та матеріалів. При цьому здійснювалось оформлення виконання субпідрядних робіт та постачання товарів від підприємств з ознаками фіктивності.
У Київській адміністрації повідомили, що КП "Київтеплоенерго" надає необхідну інформацію правоохоронним органам у провадженні щодо одного з контрагентів.
У КМДА зазначили, що запит правоохоронців під час обшуку стосувався діяльності посадових осіб "Київтеплоенерго", хоча кримінальне провадження стосувалося податкової історії, обліку та господарської діяльності контрагента підприємства.
Читайте також: Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка
Передісторія:
- 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
- Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
- 18 травня прокурор Києва Олег Кіпер заявив, що прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів 9 колишнім і нинішнім працівникам комунальних підприємств столиці. У справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.
- Після цього обшуки пройшли ще в департаменті житлово-комунальної інфраструктури, в департаменті земельних ресурсів КМДА та в одному департаментів КМДА через незаконне будівництво поблизу Києво-Печерської Лаври.