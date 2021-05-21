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Прокуратура провела обшуки в "Київтеплоенерго"

П'ятниця, 21 травня 2021, 11:07
Прокуратура провела обшуки в Київтеплоенерго
Фото прокуратури

Прокуратура спільно з фіскальною службою провела обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго" та в офісних приміщеннях підрядних підприємств.

Джерело: Київська міська прокуратура, КМДА 

Деталі: Обшуки проходили в межах кримінального провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельно-монтажних робіт.

Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство упродовж 2019-2020 років на замовлення КП "Київтеплоенерго" здійснювало роботи з реконструкції тепломереж, капітального ремонту аварійних ділянок тепломереж на загальну суму 260 млн грн.

Підрядна організація виконала вказані роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості робіт та матеріалів. При цьому здійснювалось оформлення виконання субпідрядних робіт та постачання товарів від підприємств з ознаками фіктивності.

У Київській адміністрації повідомили, що КП "Київтеплоенерго" надає необхідну інформацію правоохоронним органам у провадженні щодо одного з контрагентів.

У КМДА зазначили, що запит правоохоронців під час обшуку стосувався діяльності посадових осіб "Київтеплоенерго", хоча кримінальне провадження стосувалося податкової історії, обліку та господарської діяльності контрагента підприємства.  

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Передісторія:

  • 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
  • 18 травня прокурор Києва Олег Кіпер заявив, що прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів 9 колишнім і нинішнім працівникам комунальних підприємств столиці. У справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.
  • Після цього обшуки пройшли ще в департаменті житлово-комунальної інфраструктури, в департаменті земельних ресурсів КМДА та в одному департаментів КМДА через незаконне будівництво поблизу Києво-Печерської Лаври.

Українська правда

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Теми: Київобшукипрокуратура
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