Прокуратура провела обшуки в "Київтеплоенерго"

Прокуратура спільно з фіскальною службою провела обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго" та в офісних приміщеннях підрядних підприємств.

Джерело: Київська міська прокуратура, КМДА

Деталі: Обшуки проходили в межах кримінального провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельно-монтажних робіт.

Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство упродовж 2019-2020 років на замовлення КП "Київтеплоенерго" здійснювало роботи з реконструкції тепломереж, капітального ремонту аварійних ділянок тепломереж на загальну суму 260 млн грн.

Підрядна організація виконала вказані роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості робіт та матеріалів. При цьому здійснювалось оформлення виконання субпідрядних робіт та постачання товарів від підприємств з ознаками фіктивності.

У Київській адміністрації повідомили, що КП "Київтеплоенерго" надає необхідну інформацію правоохоронним органам у провадженні щодо одного з контрагентів.

У КМДА зазначили, що запит правоохоронців під час обшуку стосувався діяльності посадових осіб "Київтеплоенерго", хоча кримінальне провадження стосувалося податкової історії, обліку та господарської діяльності контрагента підприємства.

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